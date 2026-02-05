إعلان

استعرضوا القوة ودهسوا مواطنًا.. المشدد 7 سنوات لـ 5 متهمين في الإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

11:57 ص 05/02/2026

تعبيرية عن محاكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات ومصادرة الأسلحة البيضاء، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف.

أصدر الحكم المستشار مصطفي عطية درويش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، والمستشار وسيم ماهر إسكندر، وسكرتير المحكمة ماجد سعد.

ترجع وقائع القضية رقم 11327 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم باستعراض متهمين القوة ما أدى إلى مقتل مواطن.

ووفقًا لأوراق القضية، وقعت مشاجرة بين المتهم "أ.م.ع" صاحب مكتب مقاولات والمجني عليه "أ.م.أ"، وانصرف الأول إلا أنه عاد مجددًا برفقة باقي المتهمين وهم كل من "س.م.ع" صاحب مكتب تأجير سيارات و"م.ع.م" عامل خردة و"ي.م.أ" سائق توكتوك و"ح.ص.ع" سائق.

واستعرض المتهمون القوة وأعمال العنف بالأسلحة البيضاء وذلك لفرض سيطرتهم، وعندما شاهد المتهم الأول المجني عليه بجوار مقطورة نقل استقل سيارته وقادها بسرعة جنونية وصدم المجني عليه، ما أدى إلى مصرعه.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الإسكندرية الإسكندرية السجن المشدد استعراض القوة والعنف

