بـ 225 منفذ سلع.. سوهاج تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

أكد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والتخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

وأوضح محافظ سوهاج أن الخطة الرمضانية اعتمدت على التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن وصول السلع للمواطنين في أماكن إقامتهم، وبجودة وأسعار تنافسية.

وأضاف اللواء سراج أن إجمالي المنافذ التي تم تجهيزها على مستوى المحافظة بلغ 225 منفذًا، في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها مديرية التموين، والغرفة التجارية، والجمعيات التعاونية، ومبادرات الدولة المختلفة.

مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير السلع الأساسية التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان، وعلى رأسها السكر، والزيت، والأرز، واللحوم، والأسماك، لافتًا إلى أن هناك متابعة يومية لحركة التداول داخل المنافذ لضمان توافر الكميات المطلوبة بصورة مستمرة.

وأكد محافظ سوهاج أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، من خلال تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

من جانبها أوضحت المهندسة هالة أبو الفتوح، مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين سوهاج أن إجمالي المنافذ التي تم تجهيزها على مستوى المحافظة بلغ 225 منفذًا، منها 195 منفذًا ثابتًا و30 منفذًا متحركًا، وذلك في إطار خطة متكاملة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان توافر السلع بكميات مناسبة وجودة جيدة.

وأضافت "أبو الفتوح" أن المنافذ تشمل 27 منفذًا لمبادرة مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب منفذ الغرفة التجارية، و18 منفذ تسويقي متنقل، فضلًا عن 3 سيارات لتوزيع الأسماك، من بينها سيارتان لتوزيع أسماك بحيرة ناصر بمعدل مركزين يوميًا، وسيارة لتوزيع اللحوم.

وأشارت مدير إدارة التجارة الداخلية إلى أن خطة رمضان تضمنت أيضًا 29 منفذ تابع للشركة المصرية، من بينها 16 فرع جملة، بالإضافة إلى 13 منفذ أمان بجوار كل قسم شرطة، و4 منافذ "كلنا واحد"، ومعرض واحد أمام مكتب مدينة ناصر.

كما لفتت إلى انتشار 130 فرعًا للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن وصول السلع للمواطنين في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

وأكدت المهندسة هالة أبو الفتوح أن المديرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تواصل المتابعة اليومية للمنافذ والأسواق، وتشديد الرقابة التموينية لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المعروض، مشددة على أن هدف المنظومة هو توفير احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم بسهولة ويسر.