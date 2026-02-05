إعلان

ترامب يكشف سبب تناوله "الأسبرين" لمدة 30 عاما- فيديو

كتب : محمود الطوخي

11:58 ص 05/02/2026

دونالد ترامب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاصيل تتعلق بنظامه الصحي اليومي، مؤكدا استمراره في تناول "الأسبرين" بانتظام منذ نحو 30 عاما.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكي، مساء الأربعاء، أن دافعه الرئيسي هو الرغبة في الحفاظ على سيولة الدم لضمان تدفقه "بشكل رقيق ولطيف" عبر قلبه.

وقال ترامب: "أتناول الأسبرين منذ 30 عاما ولا أريد تغييره.. يقولون خذ الجرعة الأصغر، فأقول حسنا، لكني أريد أن يكون الدم لطيفا ورقيقا يجري في قلبي".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه الاهتمام بصحة الرئيس البالغ من العمر 79 عاما.

وفي تصريحات سابقة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ترامب إنه يتناول جرعة تصل إلى 325 ملليجراما من الأسبرين، مبررا: "لا أريد دما كثيفا يتدفق عبر قلبي، هل هذا منطقي؟"

دونالد ترامب الأسبرين الحفاظ على سيولة الدم

