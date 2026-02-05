ترامب يكشف سبب تناوله "الأسبرين" لمدة 30 عاما- فيديو

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاصيل تتعلق بنظامه الصحي اليومي، مؤكدا استمراره في تناول "الأسبرين" بانتظام منذ نحو 30 عاما.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكي، مساء الأربعاء، أن دافعه الرئيسي هو الرغبة في الحفاظ على سيولة الدم لضمان تدفقه "بشكل رقيق ولطيف" عبر قلبه.

وقال ترامب: "أتناول الأسبرين منذ 30 عاما ولا أريد تغييره.. يقولون خذ الجرعة الأصغر، فأقول حسنا، لكني أريد أن يكون الدم لطيفا ورقيقا يجري في قلبي".

Trump: I take Aspirin. I want that blood to be nice and thin running through my heart. pic.twitter.com/4s3uiNX0C0 — Acyn (@Acyn) February 5, 2026

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه الاهتمام بصحة الرئيس البالغ من العمر 79 عاما.

وفي تصريحات سابقة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ترامب إنه يتناول جرعة تصل إلى 325 ملليجراما من الأسبرين، مبررا: "لا أريد دما كثيفا يتدفق عبر قلبي، هل هذا منطقي؟"