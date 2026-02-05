إعلان

إعلام عبري: أمريكا طالبت إسرائيل بالامتناع عن أي هجوم أحادي ضد إيران

كتب : محمود الطوخي

11:06 ص 05/02/2026

أمريكا وإسرائيل

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الخميس، إن الإدارة الأمريكية طالبت إسرائيل بالامتناع عن القيام بأي عمل عسكري أحادي الجانب ضد المنشآت الإيرانية، لحين استكمال جولات المحادثات الدبلوماسية الجارية.

ويأتي هذا الطلب في سياق تنسيق يوصف بأنه "وثيق للغاية" بين واشنطن وتل أبيب لضمان توحيد الرؤى الاستراتيجية تجاه الملف النووي، وفقا للمصادر.

وأكد المسؤولون،أن التنسيق الحالي يشهد حراكا استثنائيا يتمثل في زيارات متكررة ومتبادلة لكبار الضباط العسكريين ومسؤولي الاستخبارات بين العاصمتين.

وفي سابق من الأسبوع الجاري، عقد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف اجتماعا مطولا استمر لأكثر من 3 ساعات مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة المؤسسة الأمنية، استعرضوا خلاله معلومات استخباراتية محدثة حول وتيرة تخصيب اليورانيوم وتطوير البرامج الصاروخية في إيران.

من جانبه، حدد نتنياهو الشروط التي تعتبرها إسرائيل "خطوطا حمراء" غير قابلة للتفاوض في أي اتفاق مستقبلي، وعلى رأسها: الوقف التام لتخصيب اليورانيوم بكافة مستوياته، نقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى خارج الأراضي الإيرانية، وتفكيك منظومة تطوير الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى إنهاء الدعم العسكري للقوى الإقليمية الموالية لطهران.

ورغم هذا الزخم الدبلوماسي، لا تزال التقييمات في تل أبيب تتسم بالحذر الشديد؛ حيث يخشى المسؤولون الإسرائيليون من استغلال طهران للمفاوضات كأداة لكسب الوقت وتثبيت وقائع تقنية جديدة.

وأكدت المصادر، أن إسرائيل تصر على إبقاء الخيار العسكري قائما وبقوة كأداة ضغط لا غنى عنها في حال فشل المسار الدبلوماسي في تحقيق القيود المطلوبة.

أمريكا إسرائيل الهجوم ضد إيران

