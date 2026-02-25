إعلان

قفزة في سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:01 م 25/02/2026

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 56.33 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و56.6 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

بنك مصر: 56.45 جنيه للشراء، بزيادة 28 قرشًا، و56.73 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.

بنك القاهرة: 56.54 جنيه للشراء، بزيادة 37 قرشًا، و56.82 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 56.6 جنيه للشراء، بزيادة 43 قرشًا، و56.88 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشًا

البنك التجاري الدولي: 56.55 جنيه للشراء، بزيادة 37 قرشًا، و56.85 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اليوم.. زينة تستقبل عزاء شقيقها الراحل بمسجد المشير طنطاوي
زووم

اليوم.. زينة تستقبل عزاء شقيقها الراحل بمسجد المشير طنطاوي

ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
دراما و تليفزيون

ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
طائرة عسكرية أمريكية تصطدم بحاجز طريق في الفلبين وإصابة 5 أفراد
شئون عربية و دولية

طائرة عسكرية أمريكية تصطدم بحاجز طريق في الفلبين وإصابة 5 أفراد
"لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية".. إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للجنايات
حوادث وقضايا

"لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية".. إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للجنايات
بشرى تكشف عن تعرضها لـ 3 مواقف تحرش من بينهم منتج
دراما و تليفزيون

بشرى تكشف عن تعرضها لـ 3 مواقف تحرش من بينهم منتج

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة