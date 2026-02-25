ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 56.33 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و56.6 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

بنك مصر: 56.45 جنيه للشراء، بزيادة 28 قرشًا، و56.73 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.

بنك القاهرة: 56.54 جنيه للشراء، بزيادة 37 قرشًا، و56.82 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 56.6 جنيه للشراء، بزيادة 43 قرشًا، و56.88 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشًا

البنك التجاري الدولي: 56.55 جنيه للشراء، بزيادة 37 قرشًا، و56.85 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا.