تراجع في 3 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:40 ص 18/02/2026

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.46 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.47 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.45 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك الإسكندرية: 12.48 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.47 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.51 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

