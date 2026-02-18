الدولار يقلل مكاسبه وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأربعاء

قلل سعر الدولار مكاسبه وتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 9 قروش و12 قرشًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 18-2-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.