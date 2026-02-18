إعلان

الدولار يقلل مكاسبه وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

12:29 م 18/02/2026 تعديل في 12:54 م

سعر الدولار

قلل سعر الدولار مكاسبه وتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 9 قروش و12 قرشًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 18-2-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري الدولار اليوم

فيديو قد يعجبك



