ما أسباب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟

ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم، مدفوعًا بخروج جزئي لبعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، إلى جانب زيادة الطلب على العملة الأمريكية في سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، وفق ما ذكره مصرفيون لموقع مصراوي.

وسجل الدولار زيادة بنحو 23 قرشًا مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليصل إلى نحو 46.97 جنيهًا للشراء و47.07 جنيهًا للبيع في بعض البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

وقال أحد رؤساء البنوك، فضّل عدم ذكر اسمه، إن بعض المستثمرين الأجانب طلبوا التخارج من جزء من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار ومن ثم ارتفاع سعره مقابل الجنيه.

وأكد أن هذه الزيادة تعد محدودة وغير مقلقة، إذ لا تتجاوز بضعة قروش، وتعكس في الوقت نفسه سياسة مرونة سعر الصرف التي ينتهجها البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن تحركات دخول وخروج المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية تؤثر بشكل مباشر في سعر الصرف؛ فمع زيادة التدفقات الأجنبية يتراجع الدولار نتيجة ارتفاع المعروض منه، بينما يؤدي خروج الاستثمارات إلى زيادة الطلب عليه.

من جانبه، أوضح رئيس بنك آخر أن حجم تعاملات سوق الإنتربنك بين البنوك العاملة في مصر بلغ نحو 420 مليون دولار خلال تعاملات اليوم، بزيادة قدرها 45% مقارنة باليوم السابق، وهو ما أسهم في صعود سعر الدولار أمام الجنيه.

وكان البنك المركزي قد اتجه في مارس 2024 إلى تحرير سعر الصرف بشكل كامل، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي تضمن اتفاق تمويل بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف القضاء على السوق الموازية للعملة وتعزيز استقرار سوق الصرف.