ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:55 ص 18/02/2026

أسعار العملات العربية

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.46 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.75 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.11 جنيه للشراء، بزيادة 42 قرشًا، و124.67 جنيه للبيع، بزيادة 43 قرشًا.

سعر الريال القطري: 11.9 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.66 جنيه للشراء، و66.38 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 151.36 جنيه للشراء، بزيادة 44 قرشًا، و153.97 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا.

