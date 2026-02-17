كتبت- آية محمد:



ارتفعت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.41 جنيه للشراء، و12.48 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي: 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.



سعر الدينار البحريني: 122.69 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و124.24 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.



سعر الريال القطري: 11.86 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بزيادة قرش.



سعر الدينار الأردني: 65.43 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و66.15 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.



سعر الدينار الكويتي: 150.92 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و153.52 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.