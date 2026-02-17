إعلان

ارتفاع أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

10:23 ص 17/02/2026

أسعار العملات العربية

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.41 جنيه للشراء، و12.48 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 122.69 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و124.24 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الريال القطري: 11.86 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردني: 65.43 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و66.15 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الكويتي: 150.92 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و153.52 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

