ارتفع في 3 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : مصراوي
سعر الريال السعودي
كتبت- آية محمد:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري: 12.41 جنيه للشراء، و12.48 جنيه للبيع.
بنك مصر: 12.41 جنيه للشراء، و12.48 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.46 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و12.54 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.
بنك الإسكندرية: 12.51 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.5 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.