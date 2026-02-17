إعلان

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

10:51 ص 17/02/2026

سعر الريال السعودي

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.41 جنيه للشراء، و12.48 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.41 جنيه للشراء، و12.48 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.46 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و12.54 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.51 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.5 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي أسعار العملات البنوك

