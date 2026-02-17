كتبت- آية محمد:



ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 55.3 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا، و55.51 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.



بنك مصر: 55.32 جنيه للشراء، و55.51 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 55.51 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و55.74 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.



بنك الإسكندرية: 55.56 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و55.78 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.



البنك التجاري الدولي: 55.59 جنيه للشراء، و55.8 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.