ارتفع في 3 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

11:17 ص 17/02/2026

سعر اليورو

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.3 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا، و55.51 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

بنك مصر: 55.32 جنيه للشراء، و55.51 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 55.51 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و55.74 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.56 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و55.78 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.59 جنيه للشراء، و55.8 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

