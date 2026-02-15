إعلان

قفزة جديدة في فائض صافي الأصول الأجنبية للمركزي بـ 1.7 مليار دولار خلال يناير

كتب : منال المصري

06:47 م 15/02/2026

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:
شهد فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري قفزة جديدة خلال يناير بنحو 12.8% على أساس شهري للشهر الثامن على التوالي، ليتخطى إجمالي الرصيد نحو 15 مليار دولار بزيادة 1.7 مليار دولار.

بحسب بيانات المركزي المصري، فقد تم احتساب سعر الصرف عند 47.73 جنيه في ديسمبر و46.96 جنيه في يناير لكل دولار.

خلال النصف الثاني من 2025 انتعشت تدفقات موارد النقد الأجنبية إلى مصر لتعزز من صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، وتخطت احتياطيات النقد الأجنبي مستوى تاريخيا لتسجل قرب 52.6 مليار دولار بنهاية يناير

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري الأصول الأجنبية سعر الصرف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ضعيفة".. مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟
مصراوى TV

"ضعيفة".. مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟
محافظة القليوبية تكشف أسباب رائحة مدينة العبور الكريهة
أخبار مصر

محافظة القليوبية تكشف أسباب رائحة مدينة العبور الكريهة
يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
زووم

يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
قوافل الخير.. الداخلية توزع "كراتين رمضان" على الأسر الأولى بالرعاية
أخبار وتقارير

قوافل الخير.. الداخلية توزع "كراتين رمضان" على الأسر الأولى بالرعاية
هلال رمضان.. 4 دول إسلامية تحسم بداية الشهر وأخرى تنتظر الرؤية
جنة الصائم

هلال رمضان.. 4 دول إسلامية تحسم بداية الشهر وأخرى تنتظر الرؤية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. بداية الشوط الثاني
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور