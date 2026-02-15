كتبت- منال المصري:

شهد فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري قفزة جديدة خلال يناير بنحو 12.8% على أساس شهري للشهر الثامن على التوالي، ليتخطى إجمالي الرصيد نحو 15 مليار دولار بزيادة 1.7 مليار دولار.



بحسب بيانات المركزي المصري، فقد تم احتساب سعر الصرف عند 47.73 جنيه في ديسمبر و46.96 جنيه في يناير لكل دولار.



خلال النصف الثاني من 2025 انتعشت تدفقات موارد النقد الأجنبية إلى مصر لتعزز من صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، وتخطت احتياطيات النقد الأجنبي مستوى تاريخيا لتسجل قرب 52.6 مليار دولار بنهاية يناير