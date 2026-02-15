إعلان

محافظ المركزي النيجيري يؤكد على عمق الشراكة مع نظيره المصري

كتب : مصراوي

05:50 م 15/02/2026

أولاييمي كاردوسو محافظ البنك المركزي النيجيري

كتبت- منال المصري:
أشاد أولاييمي كاردوسو محافظ البنك المركزي النيجيري، عن تقديره الكبير للعلاقة الوثيقة التي تربطه بحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، مؤكدًا أنها علاقة قائمة على الثقة والدعم المتبادل.

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر التمويل المستدام الذي ينظمه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، أنه خلال زيارته السابقة إلى البنك المركزي المصري قبل عدة أشهر، لمس تقاربًا واضحًا في الرؤى وتنسيقًا فعالًا بين فرق العمل من الجانبين، وهو ما أسهم في دفع مسار التعاون المشترك وفتح آفاق أوسع للشراكة بين المؤسستين.

