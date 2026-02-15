أحمد عيسى رئيسا تنفيذيا لبنك أبو ظبي الأول مصر رسميا.. ماذا نعرف عنه؟

كتبت- منال المصري:

وافق البنك المركزي المصري على تعيين أحمد عيسى المصرفي المخضرم رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لبنك أبو ظبي الأول خلفا لمحمد عباس فايد، على أن يبدأ مهام عمله من يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب المصادر، فإن مجلس إدارة بنك أبو ظبي الأول نظم اليوم حفل توديع لمحمد عباس فايد بعد مرور 6 سنوات على رئاسة البنك.

بنك أبو ظبي الأول الذي يعمل برخصة بنك في مصر بعد استحواذه على الوحدة المصرفية لبنك عوده اللبناني في مصر قبل 4 سنوات يعد من أكبر البنوك في الإمارات والمنطقة.

وتغطي شبكته الدولية خمس قارات، مع حضور واسع عبر 20 سوقاً حول العالم، مما يعزز دوره في تيسير تدفقات السيولة والتجارة والاستثمارات عبر الحدود، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.



من هو أحمد عيسى؟

يحظى أحمد عيسى وزير السياحة السابق، بخبرة مصرفية تتخطى 30 عاما تقلد خلالها العديد من المناصب آخرها نائب رئيس بنك مصر من سبتمبر 2024 حتى نهاية يناير الماضي ومن أهم مبادئه العمل بروح الفريق.

ومن أهم المحطات في مسيرته المهنية خلال عمله في البنك التجاري الدولي "CIB" مشاركته في إتمام الاستحواذ على محفظة أفراد "سيتي بنك" بعد منافسة مع بعض البنوك خلال 2015.

وزير السياحة والآثار من (2022 حتى يوليو 2024):

- قدم خلال توليه الوزارة استراتيجية وطنية جديدة للسياحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما أدى إلى الموافقة عليها وإطلاقها في نوفمبر 2022.

- قاد جهود وضع السياسات واللوائح والترويج لقطاع السياحة في مصر، مع ضمان الحفاظ على التراث الأثري.

- أشرف على إدارة المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية.

- قاد الهيئة المصرية العامة للترويج السياحي وصندوق تنمية السياحة لدفع عجلة نمو القطاع.

البنك التجاري الدولي مصر:

-شغل منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد بالبنك التجاري الدولي من سبتمبر 2016 حتى أغسطس 2022.

- قاد عملية صياغة وتنفيذ الإستراتيجيات في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، محققًا زيادة قدرها 2.3 ضعف في صافي الأرباح خلال أربع سنوات.

- شارك في إدارة المجموعة كعضو في لجنة الإدارة، مما أدى إلى نمو الميزانية العمومية بمقدار 2.2 ضعف.

- حصل على تقدير مجلتي يوروموني وجلوبال فاينانس كأفضل بنك في الأسواق الناشئة ثلاث مرات.



مناصب أخرى:

- شغل عضو غير تنفيذي في مجلس المحافظين بغرفة التجارة المصرية.

- عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إيتيدا من مارس 2021 حتى أغسطس 2022.

- عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي لشركة مصر للطيران القابضة من مايو 2018 حتى أغسطس 2022.

- شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة بداية من أكتوبر 2024.