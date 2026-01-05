إعلان

بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026

كتب : منال المصري

12:16 م 05/01/2026

بنك ستاندرد تشارترد

حسن بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 إذ رجح أن يصل سعر صرف الدولار إلى 47.5 جنيه بنهاية الربع الأول من 2026 بدلا 49 جنيها في توقعات سابقة.

ورجح البنك في تقرير صادر له اليوم أن يصل سعر الدولار إلى نحو 49 جنيها بنهاية العام بدلا من 51 جنيها في توقعات سابقة بفضل تحسن كلي للاقتصاد المصري مدعومًا بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتحسن في الموازين الخارجية، وتقدم واضح في الإصلاحات الهيكلية.

كان سعر صرف الجنيه ارتفع 6.2% خلال العام الماضي مقابل الدولار ليسجل خلال تعاملات البنوك اليوم 47.39 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام بدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة.

وتشير توقعات ستاندرد تشارترد تشير إلى تراجع التضخم إلى حوالي 11% بحلول يونيو 2026 بدعم بتراجع أسعار السلع الأساسية، وتحسن ظروف العرض المحلي، مما يقلل من تأثير تعديلات العملة السابقة.

ومن المتوقع أن يمنح هذا الانخفاض البنك المركزي المصري مرونة أكبر في تيسير السياسة النقدية، مما يعزز مناخ الأعمال ويخفف الضغوط التمويلية على الشركات، وفق تقرير البنك.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 7.25% خلال 2025 على 5 مرات لأول مرة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، بدعم تباطؤ معدل التضخم.

كانت فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني عدلت ظرتها بشكل أكثر تفاؤلا لتداول سعر الجنيه بين نطاقي 47 و49 جنيهاً للدولار في عام 2026، بدلا من توقعات سابقة تنحصر فقط عند 49 جنيها في العام الحالي.

