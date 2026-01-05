انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
الريال السعودي
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 5-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.59 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.
بنك مصر: 12.59 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.
بنك القاهرة: 12.63 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.
بنك الإسكندرية: 12.61 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.6 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.