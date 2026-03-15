ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-3-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 59.98 جنيه للشراء، بتراجع 46 قرشًا، و60.71 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

بنك مصر: 59.98 جنيه للشراء، بتراجع 46 قرشًا، و60.71 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

بنك القاهرة: 59.98 جنيه للشراء، بتراجع 30 قرشًا، و60.71 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

بنك الإسكندرية: 60.02 جنيه للشراء، بتراجع 29 قرشًا، و60.75 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

البنك التجاري الدولي: 60.07 جنيه للشراء، بتراجع 33 قرشًا، و60.83 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.