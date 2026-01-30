إعلان

البنك العربي الأفريقي يطلق استراتيجية طموحة حتى 2030 اعتمادًا على كوادره البشرية

كتب : منال المصري

03:01 م 30/01/2026

البنك العربي الأفريقي الدولي

كتبت- منال المصري:

أنهى البنك العربي الأفريقي الدولي إعداد استراتيجية جديدة تمتد للفترة من عام 2026 وحتى عام 2030، وذلك في إطار رؤيته الرامية إلى تعزيز النمو المستدام وتطوير الأداء المؤسسي، بما يواكب المتغيرات المتسارعة والاتجاهات العالمية في القطاع المصرفي.

وتأتي هذه الاستراتيجية، وفق بيان البنك اليوم، تتويجًا للتطور الملحوظ في أداء البنك خلال العامين الماضيين، حيث شهدت هذه الفترة مرحلة إعادة بناء شاملة انعكست بشكل واضح على ارتفاع مؤشرات الأداء وتحقيق نتائج إيجابية على مختلف المستويات، بدعم من فريق عمل قوي ومتكامل من جميع كوادر البنك، كان له الدور المحوري في دفع مسيرة النجاح وتحقيق هذه النتائج.

وفي خطوة تعكس ثقة الإدارة في الكفاءات البشرية داخل البنك وقدرتها على صياغة رؤية مستقبلية واقعية وطموحة، اعتمد البنك نهجًا مختلفًا في إعداد استراتيجيته الجديدة، على عكس النهج المتبع لدى العديد من المؤسسات الأخرى التي تعتمد على بيوت الخبرة والاستشارات الخارجية لإعداد خططها المستقبلية، حيث دائمًا يتيح البنك لموظفيه مساحة للإبداع والمبادرة في صياغة الخطط المستقبلية، إيمانًا بأنهم الأكثر دراية بالواقع العملي من حيث الخبرة العملية والمصرفية، و اكثر وعيا باحتياجات البنك وتطلعات عملائه ومتطلبات السوق.

البنك العربي الأفريقي الدولي

