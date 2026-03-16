سعر الدولار اليوم يتراجع مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الاثنين

كتب : آية محمد

02:33 م 16/03/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و19 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 16-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 52.4 جنيه للشراء، و52.5 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 52.28 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

