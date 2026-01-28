كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إطلاق أكبر شهادة ادخارية بجوائز ذهبية في تاريخ السوق المصرفي المصري، بإجمالي جوائز يصل إلى 36 كيلو ذهب و1800 جنيه ذهب، تُسحب شهريًا على مدار 3 سنوات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يُجرى أول سحب يوم 1 فبراير 2026.

مع إتاحة الفرصة للفوز أكثر من مرة طوال مدة الشهادة، حيث لا يتم استبعاد الفائزين من السحوبات المقبلة، ويستمر اشتراكهم في جميع الفرص القادمة.