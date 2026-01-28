تصل إلى 36 كيلو و1800 جنيه ذهب.. أكبر شهادة بجوائز ذهبية في تاريخ البنوك المصرية من CIB
كتب : منال المصري
البنك التجاري الدولي CIB
كتبت- منال المصري:
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إطلاق أكبر شهادة ادخارية بجوائز ذهبية في تاريخ السوق المصرفي المصري، بإجمالي جوائز يصل إلى 36 كيلو ذهب و1800 جنيه ذهب، تُسحب شهريًا على مدار 3 سنوات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يُجرى أول سحب يوم 1 فبراير 2026.
مع إتاحة الفرصة للفوز أكثر من مرة طوال مدة الشهادة، حيث لا يتم استبعاد الفائزين من السحوبات المقبلة، ويستمر اشتراكهم في جميع الفرص القادمة.