إعلان

تصل إلى 36 كيلو و1800 جنيه ذهب.. أكبر شهادة بجوائز ذهبية في تاريخ البنوك المصرية من CIB

كتب : منال المصري

08:39 م 28/01/2026

البنك التجاري الدولي CIB

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إطلاق أكبر شهادة ادخارية بجوائز ذهبية في تاريخ السوق المصرفي المصري، بإجمالي جوائز يصل إلى 36 كيلو ذهب و1800 جنيه ذهب، تُسحب شهريًا على مدار 3 سنوات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يُجرى أول سحب يوم 1 فبراير 2026.

مع إتاحة الفرصة للفوز أكثر من مرة طوال مدة الشهادة، حيث لا يتم استبعاد الفائزين من السحوبات المقبلة، ويستمر اشتراكهم في جميع الفرص القادمة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك التجاري الدولي شهادة جوائز ذهبية بنك CIB

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية
زووم

ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية
20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس
زووم

20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس
"تسديدة العقرب".. 10 صور من فرصة آدم كايد الضائعة أمام بتروجيت
رياضة محلية

"تسديدة العقرب".. 10 صور من فرصة آدم كايد الضائعة أمام بتروجيت
بعد تراجعه عالميًا.. هل يتخلى الأفراد عن الدولار لصالح عملات بديلة؟
اقتصاد

بعد تراجعه عالميًا.. هل يتخلى الأفراد عن الدولار لصالح عملات بديلة؟
رمضان 2026.. ياسر جلال يتصدر البوستر الأول لمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"
زووم

رمضان 2026.. ياسر جلال يتصدر البوستر الأول لمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون