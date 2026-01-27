ارتفع في 3 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 55.81 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و56.06 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك مصر: 55.81 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و56.06 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك القاهرة: 55.64 جنيه للشراء، و56.05 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 55.81 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و56.06 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
البنك التجاري الدولي: 55.79 جنيه للشراء، بزيادة 23 قرشًا، و56.05 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.