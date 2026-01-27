إعلان

ارتفع في 3 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

آية محمد

12:16 م 27/01/2026



كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.81 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و56.06 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك مصر: 55.81 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و56.06 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 55.64 جنيه للشراء، و56.05 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 55.81 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و56.06 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 55.79 جنيه للشراء، بزيادة 23 قرشًا، و56.05 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

