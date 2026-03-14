المركزي يصدر أذون خزانة بـ 95 مليار جنيه غدا لتمويل عجز الموازنة

يعتزم البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، إصدار أذون خزانة أجل 3 أشهر "91 يوما" و9 أشهر "273 يوما" و11 شهرا "336 يوما" بقيمة 95 مليار جنيه غدا لتمويل عجز الموازنة.

تعد أذون الخزانة أحد الأدوات التمويلية في يد وزارة المالية لجمع سيولة من السوق المحلي من الأفراد والشركات مقابل سعر عائد مجزي لتمويل عجز الموازنة.

ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة

كان البنك المركزي باع يوم الخميس أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر "182 يوما"، وسنة "364 يوما" بنحو 82.1 مليار جنيه، بأقل 9% عن السيولة المستهدف جمعها والبالغة 90 مليار جنيه.

وجاء ذلك بسبب استمرار ضغوط طلب المستثمرين أسعار فائدة مرتفعة بفعل ارتفاع درجة مخاطر حرب أمريكا وإيران على المنطقة.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر الفائدة على عطاء أذون الخزانة المحلية بمصر أجل 6 أشهر إلى نحو 24.42% مقابل نحو 24.18% عن العطاء السابق.

متوسط سعر الفائدة على أذون خزانة أجل سنة استقر عند نحو 23% دون تغيير عن العطاء السابق.