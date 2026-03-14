تنمية المشروعات ضخ أكثر من 3 مليارات جنيه للفيوم في 11 عاما

قال باسل رحمي رئيس جهازتنمية المشروعات، إن الجهاز ضخ تمويلا قدره 3.1 مليار جنيه في محافظة الفيوم خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2025 مولت حوالي 133.9 ألف مشروع متنوع.

وساهمت هذه المشروعات، وفق بيان للجهاز اليوم بمناسبة العيد القومي للفيوم، في توفير 184.9 ألف فرصة عمل، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 165.1 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب ووفرت 2.4 مليون يومية عمل.

القطاعات المستفيدة

وأوضح رحمي أن القطاعات الإنتاجية والتي تتضمن المشروعات الزراعية والحيوانية قد حظيت بنسبة بلغت 19% من إجمالي المنصرف خلال نفس الفترة.

وأضاف أن الجهاز يعمل على تشجيع مواطني وأبناء الفيوم على الاستفادة من خدماته المالية والفنية لزيادة هذه النسبة والاتجاه إلى المشروعات الصناعية خاصة لما تتمتع به الفيوم من موقع جغرافي يدعم تسويق منتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية.

خدمات الجهاز في الفيوم

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم قد اجتمع بالدكتور أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم والذي استعرض مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخطط دعم برامج التنمية المحلية، ومشروعات البنية الأساسية، وتوفير فرص تمويلية وتدريبية لريادة الأعمال لأبناء المحافظة.

كما تم مناقشة أوجه التعاون في توفير فرص العمل، وفرص الاستثمار بالقطاعات الواعدة بمحافظة الفيوم ومنها الحرف اليدوية والثروة الحيوانية والداجنة والزيوت والنباتات العطرية.