انخفض في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

03:33 م 26/01/2026

سعر الدولار

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة قرشين، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 26-1-2026، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 4 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع.

