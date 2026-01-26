انخفض في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة قرشين، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 26-1-2026، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 4 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع.