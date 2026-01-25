إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

01:08 م 25/01/2026

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 25-1-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.5 جنيه للشراء، و12.57 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.79 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.51 جنيه للشراء، بتراجع 52 قرشًا، و125.59 جنيه للبيع، بتراجع 53 قرشًا.

سعر الريال القطري: 11.94 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.87 جنيه للشراء، بتراجع 28 قرشًا، و66.59 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 151.87 جنيه للشراء، بتراجع 45 قرشًا، و154.28 جنيه للبيع، بتراجع 66 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي سعر الدينار البحريني سعر الدينار الكويتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل الشراء.. تعرف على السيارة الكورية الأرخص بمصر في 2026
أخبار السيارات

قبل الشراء.. تعرف على السيارة الكورية الأرخص بمصر في 2026
آبي أحمد: إثيوبيا أصبحت أقوى بكثير.. والتحديات لن تؤدي إلا لتسريع تقدمنا
شئون عربية و دولية

آبي أحمد: إثيوبيا أصبحت أقوى بكثير.. والتحديات لن تؤدي إلا لتسريع تقدمنا

جلسة عرفية انتهت بجثة محروقة.. كيف قتل ضحية الإسكندرية بزجاجة بنزين؟
أخبار المحافظات

جلسة عرفية انتهت بجثة محروقة.. كيف قتل ضحية الإسكندرية بزجاجة بنزين؟
"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان
نصائح طبية

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان

ملك البحار الوديع.. ما هو "بهلول المسالم" الذي أشعل الغضب في البحر الأحمر؟
أخبار المحافظات

ملك البحار الوديع.. ما هو "بهلول المسالم" الذي أشعل الغضب في البحر الأحمر؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي
احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لمعرفة الذهب الحقيقي من المغشوش