انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 25-1-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.5 جنيه للشراء، و12.57 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.79 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.51 جنيه للشراء، بتراجع 52 قرشًا، و125.59 جنيه للبيع، بتراجع 53 قرشًا.

سعر الريال القطري: 11.94 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.87 جنيه للشراء، بتراجع 28 قرشًا، و66.59 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 151.87 جنيه للشراء، بتراجع 45 قرشًا، و154.28 جنيه للبيع، بتراجع 66 قرشًا.