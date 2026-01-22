إعلان

للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم.. تراجع الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك

كتب : أحمد الخطيب

02:11 م 22/01/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 قروش و11 قرشًا، خلال تعاملات الخميس 22-1-2026، مقارنة بمنتصف تعاملات اليوم، للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

كان الدولار انخفض في بداية التعاملات الصباحية نحو 8 قروش قبل أن يسجل تراجعا جديدا

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

