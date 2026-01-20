قال حسن عبدالله محاقظ البنك المركزي المصري إن المركزي تحمل تمويل كامل تكاليف الإعاشة والإقامة لعدد 765طالبًا من الطلاب المتأثرين بتوقف برنامج المعونة الأمريكية.

وأكد التزام المركزي باستمرار هذا الدعم حتى إتمام دراستهم الجامعية بالكامل وحتى عام 2028، بما يضمن حماية مستقبلهم التعليمي، ويؤكد التزام الدولة بعدم ترك أي طالب متفوق دون دعم.

وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية ظ في احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل".

وأكد عبد الله أن المسؤولية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيته التنموية، وأن الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان هو الطريق الأكثر استدامة لبناء اقتصاد قوي، ومجتمع متماسك، ومستقبل يليق بمصر وأبنائها.