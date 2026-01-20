إعلان

البنك المركزي تحمل تمويل تكاليف 765 طالبا المتأثرين بوقف برنامج المعونة الأمريكية حتى 2028

كتب : منال المصري

08:52 م 20/01/2026

حسن عبدالله محاقظ البنك المركزي المصري

قال حسن عبدالله محاقظ البنك المركزي المصري إن المركزي تحمل تمويل كامل تكاليف الإعاشة والإقامة لعدد 765طالبًا من الطلاب المتأثرين بتوقف برنامج المعونة الأمريكية.

وأكد التزام المركزي باستمرار هذا الدعم حتى إتمام دراستهم الجامعية بالكامل وحتى عام 2028، بما يضمن حماية مستقبلهم التعليمي، ويؤكد التزام الدولة بعدم ترك أي طالب متفوق دون دعم.

وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية ظ في احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل".

وأكد عبد الله أن المسؤولية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيته التنموية، وأن الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان هو الطريق الأكثر استدامة لبناء اقتصاد قوي، ومجتمع متماسك، ومستقبل يليق بمصر وأبنائها.

حسن عبدالله البنك المركزي برنامج المعونة الأمريكية

