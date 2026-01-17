إعلان

بنك "CIB" يوقف المحفظة الذكية في أبريل المقبل وتقديم كافة خدماته عبر منصة واحدة

كتب : منال المصري

02:35 م 17/01/2026

البنك التجاري الدولي CIB

نوه البنك التجاري الدولي (CIB) في رسالة نصية لعملائه بوقف المحفظة الذكية "موبايل ويلد" في 15 أبريل المقبل في خطوة متقدمة لتوحيد كافة الخدمات المصرفية الإلكترونية في منصة واحدة عبر "الموبايل البنكي" و"الإنترنت البنكي" بجودة أعلى وأسرع.

وأوضح البنك أنه في حال وجود رصيد بالمحفظة بعد وقف خدمة البطاقة سيتم تحويله إلى حسابه بالبنك أو البطاقة الائتمانية في حال عدم وجود حساب نشط للعميل.

كما سيتم وقف خدمة استقبال وإيداع التحويلات عبر المحفظة الذكية للبنك التجاري الدولي من أول مارس المقبل.

ما السبب؟

أوضح هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي على صفحته على "فيسبوك" ردا على سؤال على المتابعين "كل خدمات المحفظة الذكية موجودة في تطبيق البنك خلاص مش محتاج تعمل محفظة تانية ده كانت تطبيق تكميلي إلى حين الانتهاء من تطوير تطبيق البنك الرئيسي".

ويعني ذلك أن البنك سيقدم كافة خدمات المحفظة الذكية عبر تطبيقه الإلكتروني "الموبايل البنكي" و"الإنترنت البنكي" بدلا من المحفظة.

cib البنك التجاري الدولي الموبايل البنكي الإنترنت البنكي

