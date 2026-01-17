إعلان

بنك مورجان ستانلي يتوقع مرور السفن بالكامل من قناة السويس بالنصف الثاني من 2026

كتب : منال المصري

01:32 م 17/01/2026

قناة السويس

كتبت- منال المصري:

قال بنك مورجان ستانلي العالمي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، إن 2026 يعد عام يبشر بالخير لقناة السويس بعد إعلان شركة ميرسك ثاني أكبر شركات الشحن بالعالم العودة للمرور من قناة السويس في خطوة تمهد اتخاذ شركات أخرى خطوات مماثلة.

وبحسب ورقة بحثية صادرة للبنك أطلع "مصراوي" على نسخة منها فإن فريق النقل التابع للبنك في الاتحاد الأوروبي توقع استئناف رحلات سفن الحاويات بالكامل بحلول النصف الثاني من عام 2026.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة إيرادات قناة السويس لمصر، مما سيساهم في تحسين ميزانها الخارجي.

كانت ميرسك أعلنت الخميس الماضي أول عودة هيكلية لها إلى طريق عبور قناة السويس بعد تحسن الاستقرار في البحر الأحمر.

تُعد ميرسك ثاني أكبر شركة شحن في العالم، ووفقًا لهيئة قناة السويس، أجرت شركة CMA CGM (ثالث أكبر شركة شحن) رحلات تجريبية عبر القناة في ديسمبر 2025، وفق تقرير البنك.

