تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين

09:22 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 8-9-2025، بينما ارتفع في 3 بنوك، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.43 جنيهًا للشراء، و48.53 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 5قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.47 جنيه، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.


