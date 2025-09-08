تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 8-9-2025، بينما ارتفع في 3 بنوك، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.43 جنيهًا للشراء، و48.53 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 5قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.47 جنيه، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
