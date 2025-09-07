بنك التنمية الصناعية يقرض شركة تابعة لـ "راية القابضة" 1.13 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

إعلن بنك التنمية الصناعية (IDB) توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 1.13 مليار جنيه مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات وهي إحدى شركات التابعة لراية القابضة– بهدف تمويل خططها التوسعية في مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية في القطاع المصرفي المصري .

تهدف الاتفاقية، وفق بيان البنك اليوم، إلى تمويل مشروعات تكنولوجية متطورة تسهم في تطوير البنية الرقمية للقطاع المصرفي المصري، وتعزيز قدراته على مواكبة التطورات العالمية في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني والشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة للتحول إلى اقتصاد رقمي مستدام.

وخلال كلمته، أكد حسين رفاعي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية أن هذا التمويل يأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم الشركات الوطنية الرائدة في مجالات التحول الرقمية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام البنك بتمويل الابتكار والتكنولوجيا التي تدعم الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

وأوضح إن هذا التمويل يأتي امتداداً لجهود البنك في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، كما يعكس التعاون مع شركة " راية لتكنولوجيا المعلومات" رؤيتنا في دعم خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي المستدام، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية الحديثة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة

وقال أحمد خليل - العضو المنتدب لمجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية عن سعادته بالشراكة إن هذه الشراكة مع بنك التنمية الصناعية تمثل أكثر من مجرد تمويل؛ إنها خطوة جديدة في رؤيتنا لتسريع التحول الرقمي والشمول المالي في القطاع المالي المصري.

وأوضح أن هذا التمويل يعكس ثقة المؤسسات المالية في قدراتنا، ويؤكد مكانة 'راية لتكنولوجيا المعلومات' كأكثر من مجرد ذراع تكنولوجي لمجموعة راية القابضة، بل كشريك استراتيجي في بناء بنية تحتية تكنولوجية قادرة على دعم مستقبل الاقتصاد المصري. نحن لا نواكب التحول الرقمي، بل نشارك في تشكيله.صورة داخلية