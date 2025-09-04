إعلان

مصري إردني الجنسية.. حمزة الأسد أول مدير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في نيجيريا

06:32 م الخميس 04 سبتمبر 2025

حمزة الأسد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعيين حمزة الأسد أول مدير للبنك في نيجيريا بعد انضمامها إلى قائمة عضوية البنك هذا العام لتصبح بلداً لعملياته.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن حمزة سيقود مرحلة تأسيس البنك وإطلاق أعماله في البلاد، وذلك تحت الإدارة المباشرة لهايكه هارمغارت، مدير عام البنك لمنطقة أفريقيا جنوب الكبرى.

وتأتي هذه الخطوة عقب موافقة مجلس المحافظين على تعديل اتفاقية إنشاء البنك، وذلك خلال اجتماع البنك السنوي للعام 2023 الذي عقد في سمرقند، مما سمح بتوسيع النطاق الجغرافي لمنطقة عملياته لتشمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.

من حمزة الأسد؟

شغل حمزة سابقاً منصب المدير المساعد لاستراتيجية المناخ وتنفيذها في منطقة جنوب وشرق المتوسط التابعة لعمليات البنك، حيث ترأس جهود السياسات الخضراء والمناخية هناك.

وقاد أنشطة التعاون مع النظراء من القطاعين العام والخاص في مصر والمغرب وتونس والأردن ولبنان والضفة الغربية وغزة.

يحمل حمزة الجنسيتين المصرية والأردنية، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية في جميع أنحاء منطقة جنوب وشرق المتوسط وقاد في وقت سابق فريق البنك للبنية التحتية والبيئية في الأردن.

كما عمل في هذا القطاع في مصر من 2013 إلى 2017.

قبل ذلك، قاد الأنشطة الاستثمارية لمجموعة إقليمية متعددة التخصصات في الأردن، حيث عمل في عدد من مجالس الإدارة، بالإضافة إلى عمله في العديد من البنوك والصناديق الاستثمارية المحلية والإقليمية في القاهرة ولندن.

يحمل حمزة شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والتمويل من الجامعة الألمانية في القاهرة، وهو محلل مالي معتمد.

ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تنمية القطاع الخاص في 39 اقتصاداً ناشئاً، بما يساعدها على الانتقال نحو مستقبل أكثر خضرة وشمولاً ورقمية.

ومنذ انشائه في العام 1991، استثمر البنك ما يزيد على 215 مليار يورو، مع توجيه 79 في المائة من هذا المبلغ إلى القطاع الخاص.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

حمزة الأسد معلومات عن حمزة الأسد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في نيجيريا حمزة الأسد أول مدير للبنك الأوروبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل نواجه أبرد شتاء منذ 20 عامًا؟ .. توضيح مهم من الأرصاد
سفارة أمريكا تنشر صورة من مناورة النجم الساطع مع مصر وتعلق: إحنا أقوى مع بعض
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح