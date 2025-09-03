إعلان

سعر الدولار يرتفع في 8 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

03:23 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.56 جنيه للشراء، و48.66 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.57 جنيهًا للشراء، و48.67 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.56 جنيه، و48.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة