كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و12 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 29-9-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.03 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.98 جنيهًا للشراء، و48.08 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.14 جنيه للشراء بتراجع قرش، و48.23 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.