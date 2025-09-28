"إتش سي" تتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع الخميس

كتبت- منال المصري:

توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل يوم الخميس، ليمنح الاقتصاد وقتًا كافيًا لاستيعاب خفض الفائدة 2% في اجتماعه الأخير.

وأشارت في بيان للشركة اليوم، إلى أن الخفض يتيح أيضا للمركزي وقتا كافيا لوضوح التأثير التضخمي المتوقع لرفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية الذي أُعلن الأسبوع الماضي، والزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار المزمع الإعلان عنها في أكتوبر.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 5.25% منذ بداية العام الحالي على 3 مرات لأول مرة من 4 سنوات ونصف لتنخفض من مستوياتها القياسية إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

أما فيما يخص الموقف الخارجي، أشارت منير إلى أن السيولة من العملات الأجنبية في مصر أظهرت تحسناً ملحوظاً من حيث الآتي:

1- اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنسبة 24% على أساس شهري و3.54 مرة منذ بداية العام إلى 18.5 مليار دولار في يوليو.

2- ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 6% على أساس شهري وحوالي 19% منذ بداية العام إلى 3.8 مليار دولار في يوليو، مما يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي في مصر.

3- ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 5% منذ بداية العام مسجلا 48.2 جنيهاً للدولار.

4- انخفاض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام.

5- ثبات صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي تقريباً على أساس شهري مع زيادة بنسبة 5% منذ بداية العام إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس.