تضخم وانهيار عملة.. خبير اقتصادي يحذر من مخاطر زيادة استدانة المالية

حذر هاني توفيق الخبير الاقتصادي من وقوع عواقب وخيمة في استمرار وزارة المالية للاستدانة- أذون وسندات الخزانة- المحلية على الاقتصادي المصري.

وقال توفيق في منشور له على فيس بوك "اُكرر استدانة وزارة المالية 150 مليار جنيه أسبوعياً عن طريق إصدار أذون الخزانة، بالإضافة الى طباعة كميات ضخمة من النقود بغرض سد عجز الموازنة، هو أمر جد خطير وذو عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري".

"من تضخم، وانهيار قيمة العملة، واستمرار تدهور الخدمات الأساسية للمواطن متوسط (وليس فقط محدود) الدخل كالتعليم والصحة والاسكان، وغيره ".

وقدم توفيق مقترحا للخروج من هذه الأزمة قائلا " المطلوب فوراً عقد مؤتمرات اقتصادية بالتوازي مع إصلاح منظومات الضرائب وغسيل الأموال، والشمول المالي غير المكتمل، والدعم، والسياسات النقدية وبخاصة سعري الفائدة والصرف، وإزالة عقبات الاستثمار المباشر ومراجعة أولويات الإنفاق الحكومي، وتحفيز التصدير وإزالة معوقاته".

وخلال يوليو وأغسطس فقط جمعت الحكومة عبر البنك المركزي نحو 2.11 تريليون جنيه، ما يمثل 59% من القيمة المستهدفة من إصدارات الدين المحلي للسنة المالية الحالية، وسط طلب قوي من المستثمرين الأجانب والبنوك المحلية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.

خلال العام المالي الماضي طرحت وزارة المالية أذون وسندات خزانة محلية قياسي تخطت نحو 6 تريليونات جنيه.