أفركسيم بنك يجدد الشراكة مع الرابطة الأفريقية لشركات تصنيع السيارات

جدد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد " أفركسيم بنك" مذكرة تفاهم مع الرابطة الأفريقية لشركات تصنيع السيارات، لتوحيد الجهود بغية تشجيع التجارة البينية الأفريقية والاستثمار في قطاع السيارات في القارة.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم على هامش معرض التجارة البينية الأفريقية 2025IATF الذي اختتم فعالياته مؤخرا في الجزائر.

وقع على الاتفاقية جاي نمور زاناموى، مدير تيسير التجارة وتشجيع الاستثمار في بنك أفركسيم بنك، ومارتينا بيني، رئيسة الرابطة الأفريقية لشركات تصنيع السيارات.

وأكد زاناموي إلتزام أفركسيم بنك بتقديم الدعم لتنمية قطاع السيارات في أفريقيا.

وأضاف تؤكد هذه المذكرة للتفاهم على التزام بنك أفركسيم بنك والرابطة الأفريقية لشركات تصنيع السيارات بتعزيز أهداف التصنيع في أفريقيا من خال الشراكات الاستراتيجية، وعبر تحقيق التوافق بين الابتكار المالي ودعم السياسات وتطوير سلاسل القيمة عبر تحقيق التوافق بين الابتكار المالي ودعم السياسات وتطوير سلاسل القيمة.

وقالت بيني، رئيسة الرابطة الأفريقية لشركات تصنيع السيارات إنه يجب أن نتحد مع الأطراف المعنية الرئيسية حتى يمكن توفير وسائل النقل بتكلفة ميسورة في أفريقيا.

وأضافت أن تطبيق مفهوم السيارات الميسورة التكلفة وتمويل الأصول من شأنه إطلاق العنان إمكانيات القارة.

وعلى الرغم من التحديات، فإن الفرص كبيرة فمن خلال تنسيق العمل، تستطيع أفريقيا تصنيع ما بين 3و4 و5 ملايين سيارة سنويا على أقل تقدير بحلول 2035 – مع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتأكد من تقاسم الفوائد الناجمة عن التصنيع في شتى أرجاء القارة.