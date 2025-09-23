إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:15 ص 23/09/2025

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-9-2025، بينما استقر في بنك القاهرة، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.8 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.83 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.81 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي أسعار الصرف البنك الأهلي المصري بنك مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد