كتب- أحمد الخطيب:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 22-9-2025، فيما استقر في 8 بنوك مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه

بنك البركة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.15 جنيهًا للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع





