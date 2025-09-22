تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين
كتب- أحمد الخطيب:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 22-9-2025، فيما استقر في 8 بنوك مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه
بنك البركة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.15 جنيهًا للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع
