البنك المركزي يشارك في حفل تخرج طلاب مدينة زويل لعام 2025

كتبت- منال المصري:

شارك البنك المركزي المصري في حفل تخرج دفعة 2025 من طلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز المسؤولية المجتمعية والنهوض بالقطاع التعليمي.

بحسب بيان المركزي اليوم، شارك في حفل التخرج غادة توفيق وكيل المحافظ للمسؤولية المجتمعية، بحضور الدكتور وائل عقل الرئيس التنفيذي لمدينة زويل وممثلي القطاع المصرفي، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور، والخريجين.

أوضح البنك المركزي المصري أنه قدّم منحًا تعليمية كاملة للطلاب المتفوقين بكليتي العلوم والهندسة بمدينة زويل، وذلك في إطار دعم قطاع التعليم، الذي يأتي في صدارة أولويات استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية.

ويحرص البنك المركزي على تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة من خلال تبني رؤية متكاملة تركز على التعاون مع البنوك العاملة في السوق لتنظيم العمل التنموي والمجتمعي خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها القطاع التعليمي، وذلك من منطلق إيمانه الراسخ بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل.

وأكد البنك المركزي أنه سيواصل مبادراته الهادفة لتحقيق أثر ملموس ومستدام في المجتمع، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات والأطراف المعنية لتوجيه المساهمات التنموية بشكل فعّال بما يدعم رؤية مصر 2030 .