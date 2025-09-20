المركزي يبيع أذون خزانة بـ65 مليار جنيه غدا

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع أذون خزانة أجل 3 و9 أشهر للعائد الثابت بقيمة 65 مليار جنيه غدا الأحد، وفق ما أعلن عنه على موقعه الإلكتروني.

أذون الخزانة يطرحها المركزي بشكل دوري كل أسبوع بهدف الاقتراض من البنوك والأفراد لمساعدة المالية على تمويل مصروفاتها بسبب عجز الموازنة.

وأذون الخزانة تشبه الأوراق المالية ذات أجل قصير وتمنح عائد بشكل ثابت يدفع مقدما للعميل ويتراوح وفق أجل الأذون بين 3 أو 6 أو شهور أو سنة.

باع البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة لأجل 6 شهور "182 يوما" وسنة "364 يوما" يوم الخميس بنحو 61.34 مليار جنيه بأقل 6.5% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 65 مليار جنيه.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر ارتفع إلى نحو 26.66% مقابل نحو 26.56% في العطاء السابق.

متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل سنة ارتفع إلى نحو 25.74% مقابل نحو 25.7% في العطاء السابق.