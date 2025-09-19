إعلان

ارتفع في بنكي الأهلي ومصر.. تعرف على سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

03:56 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

الريال السعودي

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، بينما تراجع في بنك القاهرة، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.78 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.81 جنيه للشراء بزيادة قرش، و12.84 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.8 جنيه للشراء بزيادة قرش، و12.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر البنك الأهلي
