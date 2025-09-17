إعلان

على خطى الفيدرالي.. السعودية والإمارات وقطر تخفض سعر الفائدة 0.25%

09:57 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

البنك المركزي السعودي

كتبت- منال المصري:

خفض البنك المركزي السعودي والإماراتي والقطري سعر الفائدة 0.25% اليوم عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار.

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه اليوم لأول مرة في 2025 إلى 4% و4.25%.

وتتماشى البنوك المركزية الخليجية مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة لارتباطها تجارة النفط بالدولار.

وخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة رغم زيادة حالة عدم اليقين وارتفاع المخاطر التي تحيط بالتضخم بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.

وجاء خفض الفائدة 0.25% بأراء الأغلبية بقيادة جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي باستثناء ستيفن آي. ميران، الذي فضّل خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بوتيرة أعلى بمقدار 0.5% في هذا الاجتماع.

البنك المركزي السعودي السعودية تخفض سعر الفائدة الإمارات تخفض سعر الفائدة قطر تخفض سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي
