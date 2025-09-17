سعر الدولار يرتفع خلال منتصف تعاملات اليوم
كتب- أحمد الخطيب:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025، بينما تراجع في بنكين، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 7 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.1 جنيهًا للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، بزيادة 6 قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.13 جنيه، و48.23 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
