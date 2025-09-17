إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:29 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

أسعار العملات العربية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.76 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.06 جنيه للشراء، و 13.10 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.13 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و 127.75 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.19 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.27 جنيه للشراء، و 68 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 157 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و 158.05 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية انخفاض أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي
