كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.76 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.06 جنيه للشراء، و 13.10 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.13 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و 127.75 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.19 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.27 جنيه للشراء، و 68 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 157 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و 158.05 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.