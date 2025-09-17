كتبت- منال المصري:

تكتم الأسواق العالمية أنفاسها ترقبا لقرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لقرار حسم سعر الفائدة على الدولار في سادس اجتماع له خلال 2025 اليوم الأربعاء.

وتتوقع الأسواق خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار بين 0.25% و0.5% اليوم لأول مرة منذ 9 أشهر رغم المخاوف من ضغوط التضخمية مرتقبة بسبب الرسوم الجمركية.

كان الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة 1% خلال العام الماضي على 3 مرات إلى 4.25% و4.5%.

يؤثر قرار المركزي الأمريكي على كافة الأسواق بأعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد على مستوى العالم، والدولار هو العملة الأولى في التجارة العالمية.

يضغط دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على المركزي الأمريكي بخفض سعر الفائدة وصلت إلى التلويح بإقالة جيروم بأول رئيس المركزي الأمركي في حال عدم الإنصات لطلبه.

يرى ترامب أن كل خفض للفائدة يساهم في تراجع عبء مدفوعات الدين على أمريكا وكل 1% خفض في سعر الفائدة يوفر 300 مليار دولار من عجز الموازنة بالولايات المتحدة.

فيما يخضع قرار مسؤولي الفيدرالي الأمريكي للفائدة إلى مجموعة من البيانات المستقبلية في مقدمتها معدل التضخم المستقبلي الذي يعد من أهم مستهدفات البنوك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ارتفع معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.9% في أغسطس مقابل 2.7% في يوليو الماضي بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية.