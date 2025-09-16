إعلان

المركزي يسحب 195.85 مليار جنيه من فائض السيولة بالبنوك اليوم

05:59 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي المصري 195.85 مليار جنيه من فائض السيولة في 17 بنكا في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت بالسوق المفتوح اليوم.

بحسب بيانات البنك المركزي، سجل سعر العائد على الوديعة الأسبوعية 22.5%وهو سعر الائتمان والخصم لدى المركزي.

يستهدف المركزي من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.

بنوك مصر قللت من استثمار فائض السيولة لديها بالوديعة التابعة للبنك المركزي الذي تخطى ببعض المرات تريليون جنيه بعد أن تراجعت سعر الفائدة 5.25% على 3 مرات في أبريل ومايو وأغسطس الماضي.

