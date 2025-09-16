إعلان

سعر الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه خلال تعاملات البنوك اليوم

11:21 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-9-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر