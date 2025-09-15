إعلان

ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين

09:39 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في 4 بنوك، ببداية تعاملات الاثنين 15-9-2025، بينما تراجع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.16 جنيهًا للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.18 جنيه، و48.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


