ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار في 4 بنوك، ببداية تعاملات الاثنين 15-9-2025، بينما تراجع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.16 جنيهًا للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.18 جنيه، و48.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
فيديو قد يعجبك: